

15 Temmuz akşamı Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "rehin alındığı" yönündeki haberler üzerine, özel kalem müdürüne ulaşmaya çalıştı.







İlk etapta Ceylan'ın telefonuna cevap vermeyen Orgeneral Akar'ın Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel, 5-10 dakika sonra Ceylan'a telefonla dönüş yaptı.







Ceylan'ın, Akar'la ilgili bilgilerin doğru olup olmadığını sorması üzerine Gözel, "Paşa'nın rehin aldığı doğru değil, görevinin başında. TSK'nın duyurusu da doğru." dediği öğrenildi.