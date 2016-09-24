

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz sonrası er ve erbaşların gözaltına alınmasını eleştirerek, "Erlerin ne günahı var" dedi. Askeri sistemde erlerin ve erbaşlarım komutanın emri altında olduğunun altını çizen CHP Genel Başkanı, "Er ve erbaşları neden tutukluyorsunuz gidin onların komutanlarını tutuklayın. Dünyanın neresinde er ve erbaşların darbe yaptığı görülmüş.



ÜNİVERSİTELERİ KAPATILAN ÖĞRENCİLER



FETÖ darbe girişiminin ardından terör örgütüyle ilişkili oldukları nedeniyle kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin mağdur olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Öğrencinin ne günahı var" diye sordu.



Aynı şekilde askeri lise ve harp okulu öğrencilerinin de mağdur edildiğini ifade eden CHP Genel Başkanı FETÖ soruşturmalarıyla mal varlıklarına el koyma uygulamasını da eleştirdi.



"SUÇ SADECE SUÇLUYA AİTTİR"



Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nden alıntı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin suçu ailesine, çocuklarına yüklenemez. Onlar bu suçlardan dolayı suçlanamaz. Suç sadece suçluya aittir" dedi.



Devletin adaletle yöneltildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Adalet çok önemlidir, adalet mülkün temelidir yani devletin temelidir. Adaletin olmadığı yerde kavga olur" şeklinde konuştu.



CHP Genel Başkanı partisinin il başkanlarına "Türkiye'nin 81 ilindeki bütün mazlumlara sahip çıkacaksınız. Zulme karşı duracağız. Mazlumun da yanında olacaksınız" çağrısında bulundu.



Devletin kin, öfke ve öç alma duygularıyla yönetilemeyeceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu devletin adaletle yönetildiği vurgusunu yaptı.