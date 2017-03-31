

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında Burdur Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi'nde esnaflarla kahvaltıda buluştu. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Önümüzde bir anayasa değişikliği var 16 Nisan'da, görüşünüz ne olursa olsun, siyasi tercihiniz ne olursa olsun mutlaka sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Bu anayasa değişikliği hepimizi ilgilendiriyor, ister esnaf, ister çiftçi, ister sendikalı, hepimizi ilgilendiriyor. Gideceğiz oyumuzu kullanacağız.



Biz siyasi parti tercihi yapmıyoruz, özel bir tercihte de bulunmuyoruz. Bulunacağımız tercih bu anayasa değişikliğini kabul mu edelim, etmeyelim mi bunun üstüne inşa edersen, kendimize şunu soracağız; derdimizi çözüyor mu, esnafın, sanayicinin, işsizin derdiniz çözüyor mu, Türkiye'ye itibar kazandırıyor mu, bunların hiçbirini yapmıyorsa, rahatlıkla hayırlı bir iş yapın ve 'hayır' oyunu kullanın. Anayasa değişikliği ile esnafın, taksi şoförünün, esnafın sorunu çözülecek diyorsanız 'evet' oyunu kullanın, tercih milletin tercihidir. Millet geçim derdinde, birileri seçim derdinde, milletin derdi varken, onu bırakmışız referandum derdinde koşuyoruz, vatandaşın derdine çözüm üretiyorlar mı, üretmiyorlar, hep beraber sandığa gideceğiz" dedi.







kaynak:haberler