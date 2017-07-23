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Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
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CHP Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti

CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ İHSAN KALKAVAN VEFAT ETTİ

CHP Samsun eski milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan, 65 yaşında vefat etti.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 12:20
Puan Ver : Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti(6/10)2

CHP 24'üncü dönem Samsun milletvekili, FIFA kokartlı Türk futbol hakemi Mete Kalkavan'ın babası iş adamı Ahmet İhsan Kalkavan, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

KALKAVAN, BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Samsun Şehir Kulübü Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası Samsun Temsilciliği görevlerini yürüten Ahmet İhsan Kalkavan için yarın Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tören sonrası Kalkavan, Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.AHMET İHSAN KALKAVAN KİMDİR?

Ahmet İhsan Kalkavan, 10 Haziran 1953'te Samsun'da doğdu. Babasının adı Nuri, annesinin adı Hatice'dir.

Jeoloji Mühendisi, Gemi Acentesi; Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Maden Tetkik Arama Enstitüsü Mardin Mazıdağı fosfat yataklarında çalıştı. 1980 yılından bu yana gemi acenteliği yaptı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Samsun Şehir Kulübü Başkanlığı, Samsun Deniz Ticaret Odası Samsun Temsilciliği görevlerini yürüttü.

Orta düzeyde İngilizce ve Rusça bilen Kalkavan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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