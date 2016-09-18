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chp erken seçim hazırlığına ‘sandık çevresi'yle başlıyor

CHP ERKEN SEÇİM HAZIRLIĞINA ‘SANDIK ÇEVRESİ'YLE BAŞLIYOR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta partisinin il başkanlarını Kahramanmaraş'ta toplayacak.

Tarih : 18 Eylül 2016, 14:46
Puan Ver : Chp Erken Seçim Hazırlığına ‘Sandık Çevresi'yle Başlıyor(10/10)10


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta partisinin il başkanlarını Kahramanmaraş'ta toplayacak. Olası erken seçime karşı hazırlık için düğmeye basılacak olan toplantıda, ‘sandık çevresi örgütlenme modeli' de masaya yatırılacak



Bayram tatilinin bitmesiyle CHP'de yoğun bir maraton başlayacak. Bayramla birlikte siyasete kısa bir mola veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünden itibaren yoğun bir çalışma temposuna girecek. CHP Lideri, bugün İstanbul'da Tarık Akan'ın Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlenecek cenaze töreni ile Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazına katılacak. Ayağının tozuyla Ankara'ya dönecek olan Kılıçdaroğlu, salı günü Ordu'ya geçecek ve burada Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın merhume annesi adına Fatsa'da yaptırdığı Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirecek.








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