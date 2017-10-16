CHP, EMEKLİLERDEN MUAYENE ÜCRETİ ALINMAMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ SUNDU
CHP Niğde Milletvekili KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, kamu öve özel hastane ayırımı yapmaksızın, emeklilerden muayene ücreti, ilave ücret ve ilaç katkı bedeli alınmaması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu. Teklifinde emeklilerin maaşlarının düşük olduğunu ve hastanelerde yapılan kesintiler nedeniyle neredeyse hiç para alamadıklarına vurgu yapan Gürer, bu nedenle kamu-özel ayrımı olmaksızın "muayene ücreti", "ilaç katkı bedeli" ve "ilave ücret" adı altında ilave ücret ve katkı paylarından muaf tutulmalarını istedi.
"EMEKLİLERİN YAŞAM STANDARDI DÜŞTÜ"
Fethi Gürer'in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifinde, emekli aylıklarından yapılan sağlık hizmeti kesintilerinin büyük rakamlara ulaşması neticesinde emeklilerin yaşam standartlarının düştüğüne dikkat çekti.
"Emeklilerimiz, muayene ücreti, ilaç katkı bedeli ve ilave ücret adı altında yapılan ödemeler nedeniyle hastanelere gidemez duruma gelmişlerdir" diyen Gürer, "Anayasanın 10. ve 61. maddeleri uyarınca yaşlılar ile ilgili getirilen pozitif ayrımcılığa uygun olarak ilave ücret ve katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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