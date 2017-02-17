

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, anayasa değişikliği referandumunda AK Parti'ye oy veren seçmenin en az yüzde 20'sinin oyunu almaları gerektiğini belirterek, partililere konuşurken 'AKP' dememelerini, 'AK Parti' ya da 'Adalet ve Kalkınma Partisi' ifadelerini kullanmalarını istedi.







Yıldız Kenter Şükran Güngör Tiyatro Salonunda partililerle bir araya gelen Tezcan, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Anayasa değişikliği teklifine başından beri karşı çıktıklarını vurgulayan Tezcan, şöyle devam etti:







"Bu yaklaşımımız, 'anayasalar değişmez' düşüncesinden ortaya çıkmıyor. Anayasalar, değişebilir. Bu anayasa kökeni itibarıyla darbe anayasası. 1982 yılında çıktı. Ama ondan sonra 117 kez değişti. Olumlu değişiklikler oldu. Buna rağmen bu darbe anayasasının özünde darbecilerin ruhu hala devam ediyor. Tamam, değiştirelim. Ama hangi yolda değiştirelim? Parlamenter demokrasiyi güçlendirecek değişiklikler yapalım. Özgürlükleri, demokrasiyi, kuvvetler ayrılığını, denge ve denetim mekanizmalarını çalıştıracak bir anayasa yapalım. Eğer böyle bir anayasayla, böyle bir niyetle gelselerdi bu değişiklik parlamentodan da oy birliğiyle geçerdi."







Anayasa değişikliği teklifinin partiler üstü bir konu olduğuna değinen Tezcan, bu kampanyanın siyasi parti kampanyası olmadığını, 80 milyonun problemi olduğunu ifade etti.







kaynak:habertürk