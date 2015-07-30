





Türkiye'deki terör saldırıları ve güvenlik durumu konusunda TBMM'yi özel oturumla toplayan CHP, TBMM araştırma komisyonu kurulması için verdiği önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilince, Diyarbakır'a heyet gönderme kararı aldı.







CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in başkanlığındaki CHP heyetinde, Genel Başkan Yardımısı ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı yer alacak.