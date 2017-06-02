

CHP Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi Kazım Arslan, üretim reform paketinin, amacından tamamen saptığını, zeytin çiftçisini, mera hayvancısını ve kıyılarda yaşam süren vatandaşı kaygıya sürüklediğini savundu.







Arslan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "üretim reformu paketi" adıyla TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna gelen Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın dün akşam itibarıyla amacından sapmış bir halde kabul edildiğini söyledi.







Tasarıya, üretim reformuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan maddelerin eklendiğini dile getiren Arslan, "Bu tasarı, tam anlamıyla bırakın torba yasası olmayı, tamamen çuval yasası konumuna geçmiştir. Sanayicinin, esnafın sorunlarını çözmek için yola çıkan tasarı, dün akşam alelacele getirilen korsan maddeler ile gerçekten amacından sapmış, farklı bir alana doğru gitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.







kaynak:haberler