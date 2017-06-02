Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

chp denizli milletvekili arslan açıklaması

CHP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ARSLAN AÇIKLAMASI

CHP Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi Kazım Arslan, üretim reform paketinin, amacından tamamen saptığını, zeytin çiftçisini, mera hayvancısını ve kıyılarda yaşam süren vatandaşı kaygıya sürüklediğini savundu.

Tarih : 02 Haziran 2017, 16:48
Puan Ver : Chp Denizli Milletvekili Arslan Açıklaması(8/10)8


CHP Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi Kazım Arslan, üretim reform paketinin, amacından tamamen saptığını, zeytin çiftçisini, mera hayvancısını ve kıyılarda yaşam süren vatandaşı kaygıya sürüklediğini savundu.



Arslan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "üretim reformu paketi" adıyla TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna gelen Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın dün akşam itibarıyla amacından sapmış bir halde kabul edildiğini söyledi.



Tasarıya, üretim reformuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan maddelerin eklendiğini dile getiren Arslan, "Bu tasarı, tam anlamıyla bırakın torba yasası olmayı, tamamen çuval yasası konumuna geçmiştir. Sanayicinin, esnafın sorunlarını çözmek için yola çıkan tasarı, dün akşam alelacele getirilen korsan maddeler ile gerçekten amacından sapmış, farklı bir alana doğru gitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Chp  Denizli  Milletvekili  Arslan  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER