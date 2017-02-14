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chp den son savaş paylaşımına suç duyurusu

CHP DEN SON SAVAŞ PAYLAŞIMINA SUÇ DUYURUSU

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile partililer, 'Son Savaş' başlığı ile referandumda hayır diyecek olanlara ağır ithamlar içeren yazıyı paylaştıkları öne sürülen Bilecik Mili Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik hakkında savcılığa suç...

Tarih : 14 Şubat 2017, 17:21
Puan Ver : Chp Den Son Savaş Paylaşımına Suç Duyurusu(7/10)9


CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile partililer, 'Son Savaş' başlığı ile referandumda hayır diyecek olanlara ağır ithamlar içeren yazıyı paylaştıkları öne sürülen Bilecik Mili Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik hakkında savcılığa suç...



CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile partililer, 'Son Savaş' başlığı ile referandumda hayır diyecek olanlara ağır ithamlar içeren yazıyı paylaştıkları öne sürülen Bilecik Mili Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Bilecik'te başı kapalı olan Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gökhan Karaman adlı bir kişinin kendisine gönderdiği 'Son Savaş' adlı yazıyı ilçe milli eğitim müdürleri ile okul müdürlerinin de bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştı. Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik de bu yazıyı kendi WhatsApp'ındaki okul müdürlerine ve arkadaşlarına gönderdi. Referandumda evetçileri destekleyen ve hayırcılara ağır ithamlarda bulunan yazı Bilecik'te tartışmalara yol açtı.



 



 



kaynak:haberler








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