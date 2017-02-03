

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Şimdi rejime bu kadar çok sahip çıktığını söyleyen CHP, şu cumhuriyet rejiminin adam gibi yürütülmesine vesile olsaydı da tek parti döneminden şimdiki CHP'ye kadar gelen bu süreçlerde cumhuriyetin, demokrasiyle taçlanması için gayret sarf etseydi de bugün, bunları söyleme hakkına sahip olsaydı. Geçmiş dönemlerde darbelerin bir kısmını alkışlamış olan CHP'nin, rejimin cumhuriyet olduğunu hatırlamasını saygıyla karşılarız, doğru buluruz" dedi.







Kurtulmuş, AK Parti Ünye Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi'nin 2017 Ocak toplantısında partililere hitap etti.







Türkiye'nin önünde önemli bir halk oylamasının bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, 2 Şubat itibarıyla Ünye'den, AK Parti Ordu İl Teşkilatının kampanyasını başlattıklarını, yarın yapılacak AK Parti Ordu İl Danışma Meclisi toplantısında da bu kampanyayı il genelinde yaygınlaştıracaklarını söyledi.







Kalan sürede bütün kadrolarla dere bayır dinlemeden ulaşılabilecek her yerde en yüksek oranda "evet" oyu çıkması için gayret sarf edeceklerini aktaran Kurtulmuş, "Bu gayretler sadece bir halk oylamasından sonuç almak ve bu oylamadan zaferle çıkmakla mukayyet bir durum değildir. Bu 'evet' salonda bulunanların, onların temsil ettiği geniş kadroların gelecek nesillere karşı bir sorumluluğudur. Türkiye'de yeni bir yönetim sistemine doğru geçiş için önemli bir noktadır. İnşallah halk oylamasından büyük oranda 'evet' oyu çıkacak ve Türkiye, yeni, güçlü Türkiye yolunda, koşarak devam edecektir." diye konuştu.







"KAYITSIZ, ŞARTSIZ MİLLET EGEMENLİĞİNİ ORTAYA KOYACAK"







TBMM kürsüsü arkasında, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" yazdığını aktaran Kurtulmuş, böyle olmasına rağmen 1950 seçiminden bu yana milletin kayıtsız şartız egemen olmasını önlemek için çok sayıda engel çıkarıldığını anlattı.







"Bu referandum, Türkiye'de kayıtsız, şartsız millet egemenliğini ortaya koyacak. Bu halk oylaması sonrası geçeceğimiz sistem, doğrudan doğruya milletin, yönetme sistemini belirleyeceği bir sistem olarak tam manasıyla doğrudan bir demokrasi sonucu doğuracaktır." değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, "Kapalı kapılar ardında, bu millet adına gücü elinde bulundurduklarını zannedenler, millet adına karar verdiler." dedi.







"TAM MANASIYLA BİR ERKLER BAĞIMSIZLIĞI ORTAYA ÇIKACAK"







Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Türkiye'de, vesayetçi bir demokrasinin bugüne kadar geldiğini ancak AK Parti'nin temsil ettiği siyasi kadroların ise milleti hep egemen kılma mücadelesi verdiğini belirtti.







Kurtulmuş, "Hiç endişeniz olmasın, nisan ayındaki halk oylamasında da millet kazanacak, millet yolunu açacaktır." dedi.







Gelecek sistemle milletin yönetimi ele alacağını, yönetimini belirleyeceğini ve krizlerin, kaosların, olağanüstü hallere zemin hazırlayan siyasi ortamların artık olmadığı bir Türkiye ile karşı karşıya kalınacağını aktaran Kurtulmuş, "Millet, sandıktan kimi cumhurbaşkanı olarak seçerse, hükmetme yetkisini verecek. Ancak söylendiği gibi bütün güç, bir elde toparlanmayacak. Tam tersine hükümet başka, yasama, yargı başka olacak. Tam manasıyla bir erkler bağımsızlığı ortaya çıkacak. Milletvekili bakan olmayacak. Milletvekili, sadece yasamayla ve hükümetin denetimiyle meşgul olacak." diye konuştu.







"BU MİLLETİN, EN UFAK BİR TEREDDÜDÜ OLMADI"







Anayasa değişikliğiyle yapılmak istenenin, CHP'nin çokça gürültü çıkarttığı gibi bir rejim değişikliği değil, bir sistem değişikliği olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şunları söyledi:







"Şimdi rejime bu kadar çok sahip çıktığını söyleyen CHP, şu cumhuriyet rejiminin adam gibi yürütülmesine vesile olsaydı da tek parti döneminden şimdiki CHP'ye kadar gelen bu süreçlerde cumhuriyetin, demokrasiyle taçlanması için gayret sarf etseydi de bugün, bunları söyleme hakkına sahip olsaydı. Geçmiş dönemlerde darbelerin bir kısmını alkışlamış olan CHP'nin, rejimin cumhuriyet olduğunu hatırlamasını saygıyla karşılarız, doğru buluruz. Ama bunu 1960 darbesinden sonra, 28 Şubat sürecinde gösterecektiniz. 28 Şubat'ta, 1960 darbesinde kalkıp, 'Ey darbeciler, bu yaptıklarınız yanlıştır. Biz bunları savunmuyoruz. Niye Menderes'i asıyorsunuz, seçilmiş bir iktidarı niye indiriyorsunuz?' diye sorsaydınız, o zaman CHP'nin cumhuriyetçi olduğu, samimi cumhuriyetçi olduğuna inanırdık. İnşallah bu süreçte ve bundan sonra 7 Ağustos'ta göstermiş oldukları tutumu sürdürürler ve bundan sonra tam manasıyla cumhuriyetçi olarak hareket ederler. Bu milletin, cumhuriyetin değerlerine bağlılık konusunda en ufak bir tereddüdü olmadı, olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır."







YÜRÜTMEDE ÇİFT BAŞLILIK







Şu anda Türkiye'deki yürütmede çift başlılık bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, bu zamana kadar ki cumhurbaşkanı ve başbakanlar arasındaki ihtilafları da örnek olarak anlattı.







Kurtulmuş, bu çift başlılığın sona erdirilmesinin temin edileceğini, millet kime yetki verdiyse seçtiği vekiller eliyle parlamentoda hesap sorabileceğini ifade etti.







Türkiye'de 93. yılda 65. hükümetin iş başı yaptığını, sürekli istikrarsızlık, sürekli hükümet arayışları, koalisyonların yaşandığını anlatan Kurtulmuş, ekonomik ve siyasi istikrarı sağlayacak bir sisteme Türkiye'nin, nisanda kavuşacağını belirtti.







Türkiye'nin çevresindeki siyasi istikrarsızlıklara dikkati çeken Kurtulmuş, terör vasıtasıyla da Türkiye'ye diz çöktürülmeye çalışıldığına vurgu yaptı.







Türkiye olarak, kararlı bir şekilde terörle mücadele edildiğini belirten Kurtulmuş, "Hiç şüpheniz ve endişeniz olmasın, bu terör örgütleri ve arkasında bunlara silah desteği verenler, bunlara lojistik destek verenler, istihbarat desteği verenler değil Allah'ın izniyle bu millet kazanacak ve terör örgütleri diz çökecektir." açıklamasında bulundu.







Gevşemeden, yorulmadan, canla başla bu kampanya sürecinin her günü ve anının değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, anayasa değişikliğinin Türkiye'ye kazanımlarının doğru bir şekilde anlatılması gerektiğini ifade etti.







"ORDU VE ÜNYE'DEN ÇOK YÜKSEK ORANDA 'EVET' OYU ALACAĞIZ"







Ordu ve Ünye'den çok yüksek oranda "evet" oyunun alınacağına inandığını dile getiren Kurtulmuş, Ordu'ya yakışanın, iller arasındaki yarışta dereceye girmek olduğunu söyledi.







Ünye'nin, AK Parti iktidarları döneminde son derece önemli hizmetler aldığını aktaran Kurtulmuş, ilçenin 30 yıllık hayali olan organize sanayi bölgesinin, 550 dönümlük araziye kurulmasının 2017 yatırım programına alındığını açıkladı. Kurtulmuş, organize sanayi bölgesinde 3 bin kişinin istihdam edilmesinin beklendiğini ifade etti.







Bu yıl içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2017'de 21 adet organize sanayi bölgesini yatırım programına aldığını, bunlardan 3 tanesinin Ordu'da olduğunu bildiren Kurtulmuş, söz konusu yatırımların hayırlı olmasını temenni etti.







Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Ünye Organize Sanayi Bölgesi, Genişletilmiş Fatsa Organize Sanayi Bölgesi ve Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesinin devreye girmesiyle en az 15 bin ilave istihdamın olacağını belirtti.







Toplantıda AK Parti Ünye İlçe Başkanı Arif Ergün, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ve AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı da birer konuşma yaptı.







Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Ordu Üniversitesinin Ünye kampüsü için tahsis edilen Türk Hava Kurumunun arazisini de gezerek proje hakkında bilgi aldı.







kaynak:habertürk