

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki isyanı yine bildik taktik ve söylemlerle bastırmaya çalışıyor. Yalova Milletvekili Muharrem İnce önceki gün katıldığı bir televizyon yayınında, 3 ay önce Parti Meclisi ve grubunun katılımıyla düzenlenen bir toplantıda Kılıçdaroğlu'nun, "Partide MİT'le görüşen milletvekilleri olduğunu biliyorum" dediğini belirtti.



İnce, o toplantıda Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiğini bu açıklamasının bütün milletvekillerini töhmet altında bıraktığını ve bu isimleri açıklaması gerektiğini söylediği aktardı. İnce, "İsimleri açıklamadı. Daha sonra randevu aldım, orada da yakın çevresiyle ilgili de bir şeyler söyledi. 'Ama bunlar bende kalsın daha fazla anlatmayayım' dedi" ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah