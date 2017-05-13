CHP Bolu Milletvekili Özcan, "İl yöneticilerine de bir çağrıda bulunuyorum. İvedi bir şekilde kayyum olarak atanan şahıslara yardımcı olalım. Kongrenin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayalım" açıklamasında bulundu



Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, CHP Bolu İl Yönetimine 3 kişilik kayyum atanmasını kararlaştırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, kayyum atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Mahkeme kararında hem tedbirin olmaması hem de istinaf yolunun açık olması nedeniyle CHP Bolu İl Yönetimine bir kayyumun atanması mümkün değildir." dedi.







Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davanın yedinci duruşmasına, davacı Mehmet İlker Karaoğulları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere 3 üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, CHP İl Yönetimine İsmail Uludağ, Cemal Bakan ve Selma İşbilir'den oluşan 3 kişilik çağrı heyeti atanmasına karar verdi. Burhan Yıldırım ise çağrı yedek üyesi olarak belirlendi.







kaynak:habertürk