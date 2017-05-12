

Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davanın yedinci duruşmasına, davacı Mehmet İlker Karaoğulları ile taraf avukatları katıldı.







Mahkeme heyeti, olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere 3 üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, CHP İl Yönetimine İsmail Uludağ, Cemal Bakan ve Selma İşbilir'den oluşan 3 kişilik çağrı heyeti atanmasına karar verdi.







Burhan Yıldırım ise çağrı yedek üyesi olarak belirlendi.







kaynak:milliyet