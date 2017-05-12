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chp bolu il başkan yardımcısı fetö'den tutuklandı

CHP BOLU İL BAŞKAN YARDIMCISI FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, CHP Bolu İl Yönetimine 3 kişilik kayyum atanmasını kararlaştırdı.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 16:55
Puan Ver : Chp Bolu İl Başkan Yardımcısı Fetö'den Tutuklandı(6/10)6


Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davanın yedinci duruşmasına,  davacı Mehmet İlker Karaoğulları ile taraf avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti, olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere 3 üyenin  görevlendirilmesi talebini kabul ederek, CHP İl Yönetimine İsmail Uludağ, Cemal  Bakan ve Selma İşbilir'den oluşan 3 kişilik çağrı heyeti atanmasına karar verdi.



Burhan Yıldırım ise çağrı yedek üyesi olarak belirlendi.



 



kaynak:milliyet








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