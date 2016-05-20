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CHP ANTALYA'DA KAMPA GİRİYOR


CHP ANTALYA'DA KAMPA GİRİYOR
Tarih : 20 Mayıs 2016, 13:15
Puan Ver : Chp Antalya'da Kampa Giriyor(9/10)11


2019'daki genel seçimleri hedef olarak belirleyen CHP, toplantı trafiğini artırıyor. İl başkanları toplantılarını rutine çevirmek isteyen Kılıçdaroğlu, 45 günlük periyotlar halinde çeşitli illerde bu toplantıları düzenleyecek.



Kılıçdaroğlu, bu kapsamda geçen hafta sonu partisinin il başkanlarıyla Van'da bir araya geldi. CHP'nin yıl içinde değişik yerlerde ondan fazla il başkanları toplantısı düzenlemesi bekleniyor. İl başkanları toplantılarının gelecek yıl ise aylık olarak yapılması planlanıyor.



Bugün dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundaki oylamasına katılacak Kılıçdaroğlu, daha sonra Antalya'ya hareket edecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Belek'te bir otelde gerçekleştirilecek kampta partisinin milletvekilleriyle buluşacak. İki gün sürecek kampta hem parti örgütlerinin durumu ele alınacak hem de son siyasi gelişmeler değerlendirilecek.



PM toplantısı da yapılacak



CHP'nin 3 ayda bir gerçekleştirdiği ve genellikle parti genel merkezinde düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısı da yine Antalya'da yapılacak. PM'de, Merkez Yönetim Kurulu raporu ile güncel siyasi gelişmeler ele alınacak.








Etiketler: Chp  Antalya  Da  Kampa  Giriyor    haber

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