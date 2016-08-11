CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ SARIHAN
"Yeni tutuklamalar nedeniyle bir af gündeme geldiği anlaşılıyor. Ama bunu kanun hükmünde kararnamelerle çözmenin olanağı yok. Bu bir yasa meselesidir. TBMM'nin iradesi içinde alınması gereken bir karardır."
CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, "Yeni tutuklamalar nedeniyle bir af gündeme geldiği anlaşılıyor. Ama benim hukuk bilgime göre bunu kanun hükmünde kararnamelerle çözmenin olanağı yok. Bu bir yasa meselesidir. TBMM'nin iradesi içinde alınması gereken bir karardır." dedi.
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