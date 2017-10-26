CHP, AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA DESTEK VERECEK Mİ? KILIÇDAROĞLU'NA SORULDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNNTÜRK canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı.
AKŞENER'E DESTEK İÇİN KAPIYI AÇIK BIRAKTI
CHP, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığına destek verecek mi sorusuna olumsuz yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu "CHP olarak kendi adayımızı çıkaracağız. Ondan sonrasına parti içinde konuşarak karar vereceğiz" dedi.
"NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ HERKESE AÇIK"
Akşener'in kurduğu İyi Parti'nin CHP'li belediye sınırları içinde olan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ilan edilmesi CHP'den Akşener'e açık destek mi sorusuna muhatap olan Kılıçdaroğlu şöyle dedi:
"İYİ PARTİ'YE ÖZEL BİR DURUM YOK"
Kültür merkezi halka açık bir mekan. Hangi siyasi parti hangi sivil toplum kuruluşu olursa olsun kültür merkezinde etkinlik düzenleyebilir. Yani İyi Parti'ye özel bir durum yok.
Kaynak: haberinburada
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