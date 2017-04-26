CHP AİHM'E GİDİYOR
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi.
CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Referandum sonuçlarına ilişkin AİHM'e başvuru yapacaklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde AİHM'e başvuru yapacağız. Aydınlık günlerde tekrar buluşacağımızdan hiç şüphemiz yok" dedi.
CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP MYK haftalık değerlendirme toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. AKPM'nin Türkiye'ye siyasi denetim kararı vermesini değerlendiren Böke, "Kararı d ün hep beraber üzüntüyle takip ettik. Bu karar ile Türkiye denetimden çıkan sonra da denetime alınan ilk Avrupa ülkesi oldu. Bunun siyasi bir karar olarak geçiştirilemeyecek olmasının altını çiziyoruz. Bu karar siyasi gerekçe ile falan değil, Türkiye'deki iktidarın başta OHAL olmak üzere somut uygulamaları nedeniyle verilmiştir. Alınan karar Türkiye'nin demokratik standartlardan uzaklaştığını bir ifadesidir" diye konuştu.
kaynak:sabah
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