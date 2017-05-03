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CHP, AİHM'e gelecek hafta başvurmayı planlıyor

CHP, AİHM'E GELECEK HAFTA BAŞVURMAYI PLANLIYOR

CHP, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapacağı başvuruyu, gelecek hafta gerçekleştirmeyi planlıyor

Tarih : 03 Mayıs 2017, 14:17
Puan Ver : Chp, Aihm'e Gelecek Hafta Başvurmayı Planlıyor(6/10)7


Halk oylamasına yönelik doğrudan AİHM'e başvurma kararı alan CHP, mahkemeye sunacağı dosya üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Partinin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan koordinasyonunda, parti hukukçuları tarafından hazırlanan dosyada son aşamaya gelindi.



BAŞVURU İÇİN GELECEK HAFTA PLANLANIYOR



Akademisyen ve uzman görüşlerinin de alınmasıyla, dosyanın gelecek hafta AİHM'e ulaştırılmasının planlandığı belirtildi.



 



kaynak:habertürk








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