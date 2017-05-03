CHP, AİHM'E GELECEK HAFTA BAŞVURMAYI PLANLIYOR
CHP, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapacağı başvuruyu, gelecek hafta gerçekleştirmeyi planlıyor
Halk oylamasına yönelik doğrudan AİHM'e başvurma kararı alan CHP, mahkemeye sunacağı dosya üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Partinin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan koordinasyonunda, parti hukukçuları tarafından hazırlanan dosyada son aşamaya gelindi.
BAŞVURU İÇİN GELECEK HAFTA PLANLANIYOR
Akademisyen ve uzman görüşlerinin de alınmasıyla, dosyanın gelecek hafta AİHM'e ulaştırılmasının planlandığı belirtildi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar