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CHP, AİHM'E BAŞVURUSUNU YAPTI


CHP, AİHM'E BAŞVURUSUNU YAPTI
Tarih : 28 Nisan 2017, 12:22
Puan Ver : Chp, Aihm'e Başvurusunu Yaptı(7/10)9


 CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) itiraz başvurusu yaptı.



Çam, AİHM başvurusunda, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin süreçte ve sonrasında yaşananları özetledi. Çam, başvurusunda, halk oylaması sürecinde tüm kamu kaynaklarının, tarafsızlık yemini eden cumhurbaşkanınca bizzat koordine edilen, kapsamlı bir planla 'Evet' oyu verilmesi yönünde kullanıldığını savundu.



 



kaynak:habertürk








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