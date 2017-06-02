

Trabzonspor'da Kamerunlu kanat oyuncusu Choupo Moting için yapılan transfer görüşmeleri hızlandırıldı. Oyuncunun bonservisinin elinde oluşu nedeniyle birçok taliplisi olacağını düşünen yönetim, futbolcuyu ikna etmek için hazırlanan Trabzon ve Trabzonspor'u tanıtıcı videoyu göndermişti. Olumlu yanıt alan yönetimin aradaki rakamsal farklılıkları düşürmeye çalıştığı belirtildi.