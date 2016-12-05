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chloe: çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar bizi

CHLOE: ÇEKEMİYORLAR BİZİ, KISKANIYORLAR BİZİ

İrlandalı model Chloe Loughnan, instagram'da paylaştığı fotoğraf ile eşi Serdar Ortaç ile ayrılacağı iddiasına yanıt verdi.

Tarih : 05 Aralık 2016, 12:12
Puan Ver : Chloe: Çekemiyorlar Bizi, Kıskanıyorlar Bizi(7/10)9


Uzun süredir magazin programlarını meşgul eden Serdar ve Chloe evliliği yapılan tüm haberlere rağmen son derece yolunda ilerliyor. Eşinin ardından Miami'ye giden ve ‘gerekirse eşimle birlikte yurt dışında yaşarım' açıklamasını yapan Serdar Ortaç, buna rağmen haklarında yapılan ayrılık dedikodularını durduramayınca devreye İrlandalı güzel girdi.



Başından beri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Chloe, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çektiği bir fotoğrafı yine eşinin şarkı sözleriyle paylaştı.



Loughnan, İnstagram'da yayımladığı kareye, "Gıybet çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar bizi" notunu düştü.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Chloe  Çekemiyorlar  Bizi  Kıskanıyorlar  Bizi    haber

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