

Transferde öncelikli mevkilerinden biri de stoper olan Galatasaray'da listenin ilk sırasında yer alan Vlad Chiriches için girişimler hızlandı. Napoli'de forma giyen 27 yaşındaki Rumen oyuncu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübüyle masaya oturacak. 2020'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli savunmacıya da yıllık 2 milyon Euro'luk teklif sunulacağı öğrenildi.