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chiriches'e 5 milyon euro

CHİRİCHES'E 5 MİLYON EURO

Transferde öncelikli mevkilerinden biri de stoper olan Galatasaray'da listenin ilk sırasında yer alan Vlad Chiriches için girişimler hızlandı.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 09:25
Puan Ver : Chiriches'e 5 Milyon Euro(9/10)7




Transferde öncelikli mevkilerinden biri de stoper olan Galatasaray'da listenin ilk sırasında yer alan Vlad Chiriches için girişimler hızlandı. Napoli'de forma giyen 27 yaşındaki Rumen oyuncu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübüyle masaya oturacak. 2020'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli savunmacıya da yıllık 2 milyon Euro'luk teklif sunulacağı öğrenildi.









Etiketler: Chiriches  E  5  Milyon  Euro    haber

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