CHİRİCHES'E 5 MİLYON EURO
Transferde öncelikli mevkilerinden biri de stoper olan Galatasaray'da listenin ilk sırasında yer alan Vlad Chiriches için girişimler hızlandı.
Transferde öncelikli mevkilerinden biri de stoper olan Galatasaray'da listenin ilk sırasında yer alan Vlad Chiriches için girişimler hızlandı. Napoli'de forma giyen 27 yaşındaki Rumen oyuncu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübüyle masaya oturacak. 2020'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli savunmacıya da yıllık 2 milyon Euro'luk teklif sunulacağı öğrenildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar