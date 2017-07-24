Juventus forması giyen Giorgio Chiellini, 2014 Dünya Kupası'nda omzunu ısıran Uruguaylı forvet Luis Suarez'den intikamını, Barcelona ile oynanan hazırlık maçında yaptığı sert faulle aldı.

İtalya devi Juventus ile Katalan ekibi Barcelona arasında oynanan hazırlık maçına Giorgio Chiellini ile Luis Suarez arasındaki mücadele damga vurdu.

SUAREZ, CHİELLİNİ'NİN OMZUNU ISIRMIŞTI

ABD'deki oynanan hazırlık maçını Barcelona 2-1 kazanırken karşılaşmanın 72. dakikasında Chiellini'nin sert faulü sonrasında Luis Suarez acı içinde yerde kaldı. 2014 Dünya Kupası'nda Uruguay ve İtalya arasında oynanan maçta Suarez, başarılı savunma oyuncusunu omuzundan ısırmış ve uzun süre gündemde kalmayı başarmıştı.

Chiellini'nin yaptığı bu faul sonrası Suarez'den intikamını aldığı yorumlarına neden oldu.

Kaynak: haberinburada