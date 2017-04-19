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chia tohumu diyet tarifleri nelerdir?

CHİA TOHUMU DİYET TARİFLERİ NELERDİR?

Son dönemde kasırga etkisi yaratan chia tohumu hemen hemen herkesin gözde ürünleri arasında yerini aldı.

Tarih : 19 Nisan 2017, 17:33
Puan Ver : Chia Tohumu Diyet Tarifleri Nelerdir?(6/10)7


Son dönemde kasırga etkisi yaratan chia tohumu hemen hemen herkesin gözde ürünleri arasında yerini aldı. Yapılan araştırmalar sonucu hiçbir yan etkisi bulunmayan ve tamamen bitkisel bir ürün olarak satılan bu ürün sadece zayıflama destek olarak satılmıyor. İnsan sağlığı için de yararları bulunan ve birçok sorununa iyi gelen bu ürün şimdilerde hemen hemen herkesin elinde ve dilinde olmaktadır. Bu ürünü merak eden ve nasıl diyet yapılması gerektiğini bilmeyen veya hala araştırma aşamasında olanlar için ürün hakkında daha detaylı bilgi ve Chia tohumu ile yapılacak tarifleri sizler ile paylaşmak istedik eğer sizde bu ürünü merak eden ve yeni tarifler arayanlardansanız o zaman yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.



Chia tohumu tarifleri



Birçok araştırmaya tabi tutulmasına rağmen hep olumlu sonuçlar ile sonuçlanan bu ürün diyet destek olarak https://www.orjinalchiatohumu.com/resmi satış sitesinde satılmaktadır. Fakat diyete zorluk çıkaracak hiçbir sorun ile karşılaşmayacak ev etkisi sayesinde daha hızlı kilo vereceksiniz. Ayrıca ürün tok tutucu özelliği ile daha az acıkmanızı sağlayacaktır. Ayrıca ürünü tüm yediklerinizin içine dahil edebiliyorsunuz. Biz size burada birkaç tanesini yazacağız. Şimdi tariflere geçelim o zaman ilk tarifimiz için malzemeler;





  • Bir adet orta boy domates





  • Yarım demet maydanoz





  • Birkaç dal tere





  • Birkaç dal roka





  • Bir diş sarımsak





  • Birkaç adet marul





  • Bir tatlı kaşığı zeytinyağı





  • Pul biber, tuz ve limon





  • Bir yemek kaşığı silme Chia tohumu





hepsini doğrayın fakat sarsmağı ezin ve baharat ve tuzu da ekledikten sonra iyice karıştırıp yiyebilirsiniz. Bir diğer chia tarifi ise için malzemeler ise;





  • Bir kase diyet yoğurt





  • Bir adet küçük ekşi yeşil elma





  • Bir tatlı kaşığı chia tohumu





Elmanın kabuğunu soymadan küçük küçük doğrayın ve yoğurdun içine atın ve chia tohumunu da ekledikten sonra ara öğün olarak yiyebilirsiniz. Birde tatlı tarifi verelim ki bayanların yaşadığı tatlı krizlerini atlatırken daha masum yemiş olsunlar. Tatlı tarifi için malzemeler;





  • 2 tepeleme yemek kaşığı kakao





  • 3 su bardağı süt





  • İki kaşık şeker





  • Bir yekem kaşığı mısır nişastası





Tüm bu malzemelerle muhallebi yapabilir ve içine 1 tatlı kaşığı bu üründen atabilirsiniz. Kaynarken atabileceğiniz gibi piştikten sonra üzerine süs olarak da kullanmanız mümkündür. Sizin de anladığı gibi her yediğimiz yemeklerde veya tatlılarda bu ürünü kullanabiliyoruz. Ayrıca ürünü un haline getirerek ekmek ve şireli tatlılarınızı da yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra hatırlatmakta fayda var ki ürünü günde 20 gramdan fazla tüketmek kilo yapabilir. Çünkü içerisinde çok fazla vitamin ve mineral içermekte olduğundan dolayıdır. Eğer sizde bu ürünü kullanıyorsanız bu tarifleri deneyebilirsiniz.






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