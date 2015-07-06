Chevrolet araba sistem ve performans sorunları ile ilgili çalışmalar yaparken, öte yandan araba içerisinde kullandığımız akıllı telefonların ısınma ve batarya ömrünün zarar görmesi gibi sorunlar için telefona özel klima koymayı planlıyor.



Chevrolet araba sistem ve performans sorunları ile ilgili çalışmalar yaparken, öte yandan araba içerisinde kullandığımız akıllı telefonların ısınma ve batarya ömrünün zarar görmesi gibi sorunlar için telefona özel klima koymayı planlıyor.



Akıllı telefonların günlük yaşantımızdaki yeri artarak devam etmesi en çok batarya sorunu ve cihazın ısınarak arızalanabilir sorunlarını doğuruyor. Özellikle arabada hareket halindeyken kulaklık aracılığı ile konuşabilme, mail kontrolü veya yol yardımı için navigasyon olarak akıllı telefonumuza başvuruyoruz. Akıllı cihazlar arabaların içerisinde sıcak ortam olduğu için daha fazla ısınıyorlar. Bu durum daha tedbirli olmamızı ve kısıtlı olarak kullanma zorunluluğunu beraberinde getiriyor.



Akıllı telefonumuzu araca entegre ettikten sonra hem araba donanımları ile hem de cihaz üzerinde bir çok uygulamaya rahatça ulaşabiliyoruz. Bundan dolayı aşırı ısınan akıllı telefonlarda bazı performans düşüklük sorunları yaşamaya başlıyoruz. Ünlü Amerikan otomobil markası Chevrolet mühendisleri akıllı telefonların bu ısınma sorununun kullanıcılar için büyük sorun olduğunu fark ederek çözüm olarak araç içinde bulunan telefon bölmesine ek bir klima koymayı düşünmüşler. Henüz konsept olup geliştirilme aşamasında olan sistem yakın gelecekteki Chevrolet araçlarında olacak gibi görünüyor. 2016 yılında Chevy, Cruze, impala, Malibu ve Volt modellerinde kullanacağı düşünülen teknolojinin haberi bile akıllı telefon kullanıcılarının içini serinletmeye yetecek gibi duruyor.



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