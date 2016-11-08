

Amerikalı otomobil üreticisi Chevrolet, elektrikli aracı Bolt ile yüksek satıştan ziyade, farklı amaçlar güdüyor.



Chevrolet, nihayet uygun fiyatlı elektrikli araçların seri üretimine başlıyor. Chevrolet ilk adımda Orion Township ve Michigan'da üretime geçecek. Yılın sonuna doğru ise California ve Oregon'da, EV mimarisinin tüm nimetlerinden faydalanan seri üretim başlayacak.



Başta da belirttiğimiz gibi uygun satış fiyatı anahtar faktör. Elektrikli ve yüksek donanımlı 2017 Bolt modellerin fiyatları 30.000 dolar seviyesinde konumlanacak. Ne de olsa, çevre temizliği, sıfır emisyon gibi faktörler Amerika Birleşik Devletlerinin doğrudan destek verdiği kalemler arasında.



Yine Chevy'nin ilk amacı, uygun fiyatına rağmen hemen zirveye oturmak değil. Tesla Model S'nin yıllık satışı hedefi 400.000 iken, Chevy Bolt'un yıllık üretimi ilk etapta, 30.000 ile sınırlı olacak. Chevy, öncelikle kendini sektörde tanıtmak… Bırakın yılları, aylar geçtikçe üretim rakamları da üste taşınacak.



Önceki satırlarımızda Tesla Model S'den bahsetmiş olsak da, Chevrolet Bolt ile Tesla Model S aynı sınıfta değil. Tesla Model S ve BMW i3 elektrikli süper spor otomobiller kulvarında koşuyor. Oysa ki Bolt, kompakt bir aile aracı. Bu durumda Bolt'un rakibi de Nissan Leaf gibi araçlar oluyor. Nissan Leaf de benzer boyutlarda, benzer donanım seviyesinde ve 1000-2000 dolar farklı fiyatlara sahip.



Ah Keşke!



Ancak şunu da belirtmemiz şart: Ülkemizde çevre güvenliği, sıfır emisyon oranı gibi bizce çok önemli olan değerlere gereken teşvik planlaması “henüz” uygulanmıyor. Bu da Bolt'un ithal edildiğinde çok daha yüksek bir fiyata sahip olacağı anlamına geliyor.



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