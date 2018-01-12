CHELSEA'NİN YENİ STADININ İNŞAATI BİR AİLENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE DURDURULDU
Chelsea Kulübü için Londra'da inşa edilen stadyum, yakınlarda yer alan bir evin gün ışığı almasını engellediği için şikayet edildi. Stadyum inşaatı bu şikayet üzerine durduruldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea için inşa edilen ve 60 bin seyirci kapasiteli olacağı bildirilen stadyumun inşaatı, bir ailenin şikayeti üzerine durduruldu.
BBC'de yer alan habere göre Crosthwaites ailesi, yapılan yeni stadyumun evlerinin gün ışığı almasını engelleyeceği yönündeki iddiayla şikayette bulundu.
TAZMİNATI KABUL ETMEDİLER
Chelsea tarafından tazminat teklif edilen aile bunu kabul etmedi ve şikayetini geri çekmedi.
İngiliz devi ise bu şikayete karşılık itirazda bulundu. İnşaatı durdurulan stadyumla ilgili ilerleyen günlerde karar verileceği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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