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chelsea'de conte dönemi resmen başladı

CHELSEA'DE CONTE DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

Chelsea Kulübü, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Antonio Conte'nin gelecek sezondan itibaren 3 yıllığına takımın başına geçtiğini açıkladı.

Tarih : 05 Nisan 2016, 18:00
Puan Ver : Chelsea'de Conte Dönemi Resmen Başladı(8/10)5


Chelsea'de Antonio Conte dönemi resmen başladı...



Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan İngiliz devi, peş peşe gelen başarısız sonuçlar üzerine Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırıp, Hollandalı Guus Hiddink'i geçici olarak takımın başına getirmişti.



Conte, 2011-2014 yıllarında Juventus'u İtalya Birinci Futbol Ligi Seri A'da 3 sezon üst üste şampiyon yaparak büyük çıkış yapmış ve ardından 2014'te beklenmedik şekilde kulübünden ayrılmıştı. Aynı yıl Conte, Brezilya'daki Dünya Kupası'nda Cesare Prandelli ile büyük hayal kırıklığı yaşayan İtalya Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne getirilmişti.



İtalyan teknik direktörün milli takımdaki görevi boyunca aldığı yıllık 4 milyon euro net maaş, ülkede tartışma konusu olmuştu. Conte'nin İngiliz kulübünden 3 yıl için 18 milyon sterlin (yaklaşık 72 milyon TL) alacağı belirtiliyor.








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