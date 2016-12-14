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chelsea ve manchester city'ye para cezası

CHELSEA VE MANCHESTER CİTY'YE PARA CEZASI

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Chelsea'ye 100 bin, Manchester City'ye ise 35 bin sterlin para cezası verdi.

Tarih : 14 Aralık 2016, 12:11
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İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Chelsea'ye 100 bin, Manchester City'ye ise 35 bin sterlin para cezası verdi.



FA'dan yapılan açıklamada, 3 Aralık tarihinde oynanan lig maçının 90+5. dakikasında, iki takım futbolcularının kışkırtıcı tutumlarından dolayı Chelsea Kulübüne 100 bin, Manchester City Kulübüne ise 35 bin sterlin para cezası verildiği bildirildi.



Manchester City, Cahill'in kendi kalesine attığı golle öne geçtiği maçta Costa, Willian ve Hazard'ın kaydettiği gollerle Chelsea'ye 3-1 mağlup olmuş ve sahasındaki ilk yenilgisini almıştı.



Karşılaşmanın son dakikalarında ev sahibi ekipten Agüero, Chelseali David Luiz'e sert müdahalesi sonrası kırmızı kart görmüş, sonrasında yaşanan arbedede Manchester City'nin orta saha oyuncusu Fernandinho da hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.



 



kaynak:yerelgündem








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