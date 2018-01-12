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Chelsea teknik direktörü Antonio Conte ölümden döndü

CHELSEA TEKNİK DİREKTÖRÜ ANTONİO CONTE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte'nin arabasının üzerine masa düştü. Kulübün otoparkında gerçekleşen olay sonrası şaşkınlık yaşayan Antonio Conte, ölümcül bir kazadan dakikalarla kurtuldu.

Tarih : 12 Ocak 2018, 18:20
Puan Ver : Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte Ölümden Döndü(5/10)1

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin başında bulunan Antonio Conte, büyük bir faciadan dakikalarla kurtuldu. Sabah antrenmanı için kulübün tesislerine gelen Antonio Conte, otoparka bıraktığı arabasının üzerine cam masa düşmesi sonucu şoke oldu. Biraz geç kalması halinde arabanın içindeyken yakalanacağı kazayı atlatan Antonio Conte, ilginç olaydan maddi hasarla kurtuldu.

MASA ARABASININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Antrenmanı yönetmek için tesislere gelen Antonio Conte, olacaklardan habersiz arabasını park edip, tesislere gitti. Otoparkta Conte'nin arabasını bıraktığı bölümün hemen üzerindeki oturma alanında yer alan cam masa, aşırı rüzgar nedeniyle yerinden fırladı. Tam altında bulunan arabanın üzerine düşen masa, Antonio Conte'nin arabasının ön camını tuzla buz etti. Tavanı da çöken arabadan dakikalar önce inmiş olan Antonio Conte, ciddi bir kazadan kıl payı kurtulmuş oldu. Ön camı ve tavanı dağılan Antonio Conte'nin arabasında binlerce poundluk hasar meydana geldi.Kulübün İletişim Sorumlusu Steve Atkins olay yerindeyken gerçekleşen kazada herhangi bir yaralanma olmadı. Görgü tanıkları, Steve Atkins'in olayın şoku ile uzun süre kendisine gelemediğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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