CHELSEA, MORATA'YI BİTİRDİ AMA SEVİNEN BEŞİKTAŞ OLDU
Chelsea, 80 milyon Euro karşılığında Alvaro Morata'yı transfer etti. Bu transferin ardından Diego Costa Atletico Madrid'e transfer olacak ve Atletico da yıldız golcüyü 1 yıllığına Beşiktaş'a kiralayacak.
Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea önemli bir ismi kadrosuna kattı. Maviler, Real Madrid'in yıldızı Alvaro Morata'yı renklerine bağladı.
80 MİLYON EURO ÖDENECEK
Teknik direktör Conte'nin Juventus'tan eski öğrencisi olan Morata için, Londra kulübü 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
24 yaşındaki Morata'nın da bu transferle birlikte yıllık 13 milyon Euro kazanacağı açıklandı. Real Madrid, geçen sezon başında opsiyonla 30 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Alvaro Morata'dan geçen sezon 43 maçta 20 gol 6 asistlik katkı almıştı.
Manchester United menajeri Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Morata'yı transfer etmek istediklerini fakat anlaşamadıklarını belirtmişti.
BEŞİKTAŞ'A DA GÜN DOĞDU
Morata'nın Chelsea'ye transfer edilmesiyle birlikte Diego Costa'nın da Atletico Madrid'e gitmesi neredeyse kesinleşti. Transfer cezası nedeniyle Costa'yı 6 ay oynatamayacak olan Atletico, yıldız golcüyü 1 yıllığına Beşiktaş'a kiralayacak.
Kaynak: haberinburada
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