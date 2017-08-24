İngiltere Ligi'nde sezon henüz başlamış olmasına rağmen Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte'nin koltuğunun sallandığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Charity Shield'i Arsenal'e penaltılarla kaybeden, lige evinde 3-2'lik Burnley yenilgisiyle başlayan Chelsea, Londra derbisinde Tottenham karşısında Conte için kader sınavına çıktı. Alman basınına göre bu maç kaybedilse Conte'nin yerine Thomas Tuchel gelecekti. Ama Chelsea 2-1 kazandı ve Conte şimdilik paçayı kurtardı.

KÖPRÜLERİ ATTI

Almanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Sport Bild'in haberine göre Chelsea Genel Menajeri Marina Granovskaia ile Antonio Conte arasında köprülerin atıldığı ve geçen sezonki Premier Lig şampiyonluğuna rağmen Antonio Conte'nin yerinin garanti olmadığı belirtildi.

Conte'nin geçen sezon şampiyonlukta büyük paya sahip Diego Costa'ya SMS ile "Planlarımda yoksun" mesajını göndermesi Granovskaia için bardağı taşıran damla oldu.

COSTA SONUNU GETİRDİ

2014'te Costa'yı Chelsea'ye getiren isim olan ve o dönem için yüksek sayılacak 38 milyon Euro bonservis ödeyen Granovskaia, Conte'nin yıldız oyuncularla iletişim sorunu yaşadığını düşünüyor.

Yaptırdığı araştırmalarda Şampiyonlar Ligi düzeyinde bir kulübü üstlenecek kalitede ve boşta olan iki teknik adam (Thomas Tuchel ve Luis Enrique) bulunduğu sonucuna ulaşan Marina Granovskaia'nın İngilizce farkı nedeniyle tercihini Tuchel'dan yana kullandığı ve Conte/Tuchel değişikliğinin her an gerçekleşebileceği belirtiliyor.

GRANOVSKAIA KİMDİR?

Rusya ve Kanada vatandaşı olan Granovskaia, kariyerine Abramovich'in eski şirketi Sibneft'te başladı.

18 yıldır Abramovich'in üst düzey danışmanlarından biri. Abramovich Chelsea'yi alınca 2003'te Londra'ya taşındı. 2010'dan beri kulüp içinde ve direktörler kurulunda Abramovich'i temsil ediyor.

2013'ten beri de yönetim kurulunun üyesi. Transferlerden sorumlu kişi de o... Chelsea'de "Direktör" unvanına sahip olan Marina Granovskaia, futbol dünyasının en güçlü kadını olarak gösteriliyor.

Kaynak: haberinburada