CHELSEA EVİNDE YİNE KAYIPSIZ!
Premier ligin 20. haftasında Chelsea, Brighton'ı 2-0 yendi ve ligde iç sahadaki galibiyet serisini 6'ya çıkardı.
Chelsea, Premier League'in 20. haftasında taraftarı önünde Brighton'ı konuk etti. İlk yarısının 0-0 bittiği maçta Chelsea, Brighton'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Chelsea, Stamford Bridge oynadığı son 6 lig maçını da kazandı.
GOLLER MORATA VE ALONSO'DAN GELDİ
Ev sahibi Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Alvaro Morata ve 60. dakikada Marcos Alonso kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Chelsea Premier League'de puanını 42'ye çıkarırken, Brighton 21 puanda kaldı.
Chelsea, ligin 21. haftasında sahasında Stoke City'i konuk edecek. Brighton ise deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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