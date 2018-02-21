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Chelsea - Barcelona Maçını Yöneten Cüneyt Çakır Beğeni Topladı

CHELSEA - BARCELONA MAÇINI YÖNETEN CÜNEYT ÇAKIR BEĞENİ TOPLADI

Şampiyonlar Liginde oynanan Chelsea - Barcelona maçını yöneten Cüneyt Çakır, verdiği doğru kararlarla beğeni kazandı.

Tarih : 21 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Chelsea - Barcelona Maçını Yöneten Cüneyt Çakır Beğeni Topladı(10/10)6

Barcelona'nın Chelsea deplasmanından 1-1'le döndüğü gecede Cüneyt Çakır geceye damga vuran isimlerden biri oldu…

75. dakikada Messi ile golü bulan Barça'da pozisyonun başı bir hayli ilginç oldu. Luis Suarez topla beraber rakip ceza sahasına daldı, Rudiger ile ikili mücadele sırasında kendini yere bırakan Uruguaylının hareketine Çakır ikna olmadı.

Oyun devam ederken, Chelsea'de Christiansen bir anda pas hatası yapınca Iniesta'nın hamlesi ve asisti Messi'yi golle buluşturdu.

SUAREZ'İN YANINA GİDİP SARI KART GÖSTERDİ

Gol sevincinin ardından Çakır hemen Suarez'in yanına gidip, aldatmaya yönelik hareketi sarı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır'ın bu hareketi İspanya basınında övgü aldı.

Türk hakemin oyunun akışını bozmaması ve akabinde golün gelmesi yankı uyandırdı. As Gazetesi, Mundo Deportivo ve Sport Gazeteleri başta olmak üzere birçok internet sitesi bu pozisyona geniş yer ayırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Chelsea  -  Barcelona  Maçını  Yöneten  Cüneyt  Çakır  Beğeni  Topladı    haber

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