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Chelsea-Barcelona Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek
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Chelsea-Barcelona Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek

CHELSEA-BARCELONA MAÇINI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Chelsea ile Barcelona arasında salı akşamı oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Tarih : 18 Şubat 2018, 14:20
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Şampiyonar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Barcelona arasında salı akşamı oynanacak olan maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Salı günü Stamford Bridge Stadı'nda 22.45'te başlayacak ilk maça atanan Çakır en son 6 yıl önce iki takım arasında oynanan yarı final karşılaşmasını yönetti.

Camp Nou'da oynanan ve 2-2 sona eren mücadelede Çakır, John Terry'i kırmızı kartla oyundan atmıştı.

BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİNDE 3 MAÇTA GÖREV ALDI

Cüneyt Çakır bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 3 maçta düdük çaldı.

İşte Çakır'ın bu sezon yönettiği maçlar:

01.11.2017 Tottenham-Real Madrid: 3-1

27.09.2017 A.Madrid-Chelsea: 1-2

05.12.2017 B.Münih-Paris SG: 3-1

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Chelsea-Barcelona  Maçını  Cüneyt  Çakır  Yönetecek    haber

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