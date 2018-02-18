CHELSEA-BARCELONA MAÇINI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
Chelsea ile Barcelona arasında salı akşamı oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Şampiyonar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Barcelona arasında salı akşamı oynanacak olan maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
Salı günü Stamford Bridge Stadı'nda 22.45'te başlayacak ilk maça atanan Çakır en son 6 yıl önce iki takım arasında oynanan yarı final karşılaşmasını yönetti.
Camp Nou'da oynanan ve 2-2 sona eren mücadelede Çakır, John Terry'i kırmızı kartla oyundan atmıştı.
BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİNDE 3 MAÇTA GÖREV ALDI
Cüneyt Çakır bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 3 maçta düdük çaldı.
İşte Çakır'ın bu sezon yönettiği maçlar:
01.11.2017 Tottenham-Real Madrid: 3-1
27.09.2017 A.Madrid-Chelsea: 1-2
05.12.2017 B.Münih-Paris SG: 3-1
Kaynak: haberinburada
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