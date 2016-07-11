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chelsea, arda turan için resmen devrede

CHELSEA, ARDA TURAN İÇİN RESMEN DEVREDE

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Arda Turan'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Tarih : 11 Temmuz 2016, 10:27
Puan Ver : Chelsea, Arda Turan İçin Resmen Devrede(6/10)7


İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı Arda Turan için Chelsea resmen devreye girdi.



41 milyon bonservis bedeli ile Atletico Madrid'den transfer ettiği Arda Turan'dan geçtiğimiz sezon istediği verimi alamayan ve milli futbolcunun da EURO2016'daki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından teklifleri değerlendirme kararı alan Barcelona, Arsenal'in ardından Chelsea ile de masaya oturdu.



İtalyan Conte ile beraber yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Chelsea, Arda Turan için Barcelona ile görüşmelere başlarken; Katalatan temsilcisinin belirlediği 25 milyon euroluk bonservis bedeli transferi çıkmaza sürüklüyor.



Chelsea'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini de geri çeviren Barcelona'nın bonservis bedelinde maksimum 20 milyon euro seviyesine ineceği ifade edilirken; Londra temsilcisin bu hafta içerisinde yeniden pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.








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