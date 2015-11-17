CHARLİE SHEEN AÇIKLADI: EVET HIV POZİTİFİM
Charlie Sheen bir süredir Hollywood'u sallayan iddialara son noktayı koydu. Sheen, bu sabah ABD'deki NBC kanalında programına konuk olduğu Matt Lauer'e "HIV pozitif olduğunu" açıkladı.
ABD'nin NBC kanalında sabah saatlerinde yayınlanan Matt Lauer'in sunduğu Today Show'a konuk olan Charlie Sheen yapılan testler sonucunda AIDS hastalığına sebep olan HIV pozitif taşıdığını söyledi.
Sheen "HIV pozitif olduğumu açıklamak için buradayım" diye konuştu.
50 yaşındaki aktör HIV'e gönderme yaparak "Bu özümsemesi çok zor olan üç harf" diye konuştu. Sheen "Acımasız eleştirilerin önüne geçmek için bu açıklamayı yapmak zorundayım" dedi.
Hastalığını dört yıldan bu yana bildiğini söyleyen Charlie Sheen "Kendimi kötü hissetmeye başladığım ilk dönemde beynimde tümör olduğunu sanıyordum" dedi.
İDDİALAR DÜN GECE BAŞLAMIŞTI
Geçen hafta gündeme bomba gibi düşen "Hollywood'un ünlü ve çapkın aktörlerinden biri HIV taşıyor" iddialarından sonra dün de bu aktörün Charlie Sheen olduğu konuşulmaya başladı.
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