İngiltere'de ölümcül bir genetik hastalığı bulunan Charlie bebek için ailesinin ötenazi hakkını kullanıp kullanamayacağına mahkeme çarşamba günü karar verecek. Gard çifti, önce doktorların itirazlarına rağmen çocuklarının tedavisini sürdürmek istemiş ama sonra kararlarını değiştirerek yaşam destek ünitesi ile hayatını sürdürebilen Charlie bebeğin acılarına son verme kararı almıştı. Gard çifti bu kararlarını değiştirerek, olumlu sonuç verme ihtimali çok düşük olan tedavilerden vazgeçtiklerini açıkladı.

AİLE CHARLİE BEBEĞİN ACILARINA SON VERME KARARI ALDI

Gard çifti, önce doktorların itirazlarına rağmen çocuklarının tedavisini sürdürmek istemiş ama sonra kararlarını değiştirerek yaşam destek ünitesi ile hayatını sürdürebilen Charlie bebeğin acılarına son verme kararı almıştı.

AİLE OLUMLU SONUÇ VERME İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK OLAN TEDAVİDEN VAZGEÇTİ

Doktorların itirazlarına rağmen Gard çifti çocuklarının tedavi görmesini talep etmiş, çifte tüm dünyadan destek gelmişti. Gard çifti bu kararlarını değiştirerek, olumlu sonuç verme ihtimali çok düşük olan tedavilerden vazgeçtiklerini açıkladı.

"BİLİM İNSANLARI İÇİN BULUNMAZ FIRSAT, İLERİYE DOĞRU ADIM ATMAMIZI SAĞLAYABİLİR"

Charlie bebeğin hastalığını inceleyen profesör Luigi Bertini, tedavinin Charlie bebekten çok bir sonraki hastaya yarayabileciğine dikkat çekti. Bertini, "Burada sorumluluktan bahsetmeyeceğim. Çok ender rastlanan, şimdiye kadar tedavisi bulunmamış bir hastalıktan bahsediyoruz. Burada söz konusu olan deneysel tedaviler. Bilim insanları için bulunmaz bir fırsat, çünkü ileriye doğru bir adım atmamızı sağlayabilir." dedi. Vatikan Basın sözcüsü Greg Burke, Papa Francis'in Charlie bebek ve ailesi için dua ettiğini ifade etti.

Kaynak: haberinburada