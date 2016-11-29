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chapecoense'de kadroya alınmayan 3 futbolcu

CHAPECOENSE'DE KADROYA ALINMAYAN 3 FUTBOLCU

Kolombiya'ya Copa Sudamerica finaleine giden Chapecoense takımından 3 futbolcu sakatlık nedeniyle uçakta olmayınca kazadan kurtuldu.

Tarih : 29 Kasım 2016, 15:11
Puan Ver : Chapecoense'de Kadroya Alınmayan 3 Futbolcu(7/10)4


Brezilya takımı Chapecoense'yi Copa Sudamerica finaline taşıyan uçak Kolombiya'da düştü.



KADROYA ALINMADILAR KURTULDULAR



Atletico Nacional ile oynanacak maç öncesinde, Chapecoense takımında sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan 3 futbolcu ise maça gitmedikleri için kazadan kurtuldular



O futbolcuların tesislerin soyunma odasında haber beklerken çekilen fotoğrafları ise günün en dikkat çekici fotoğraf karelerinden oldu.



 



kaynak:ensonhaber








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