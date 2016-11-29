CHAPECOENSE'DE KADROYA ALINMAYAN 3 FUTBOLCU
Kolombiya'ya Copa Sudamerica finaleine giden Chapecoense takımından 3 futbolcu sakatlık nedeniyle uçakta olmayınca kazadan kurtuldu.
Brezilya takımı Chapecoense'yi Copa Sudamerica finaline taşıyan uçak Kolombiya'da düştü.
KADROYA ALINMADILAR KURTULDULAR
Atletico Nacional ile oynanacak maç öncesinde, Chapecoense takımında sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan 3 futbolcu ise maça gitmedikleri için kazadan kurtuldular
O futbolcuların tesislerin soyunma odasında haber beklerken çekilen fotoğrafları ise günün en dikkat çekici fotoğraf karelerinden oldu.
kaynak:ensonhaber
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