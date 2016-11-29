

Brezilya takımı Chapecoense'yi Copa Sudamerica finaline taşıyan uçak Kolombiya'da düştü.



KADROYA ALINMADILAR KURTULDULAR



Atletico Nacional ile oynanacak maç öncesinde, Chapecoense takımında sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan 3 futbolcu ise maça gitmedikleri için kazadan kurtuldular



O futbolcuların tesislerin soyunma odasında haber beklerken çekilen fotoğrafları ise günün en dikkat çekici fotoğraf karelerinden oldu.







kaynak:ensonhaber