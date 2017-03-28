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chapecoense ve atletico kazadan sonra ilk defa

CHAPECOENSE VE ATLETİCO KAZADAN SONRA İLK DEFA

Atletico Nacional ile Chapecoense geçtiğimiz kasım ayında yaşanan uçak kazasının ardından ilk kez karşı karşıya gelecek.

Tarih : 28 Mart 2017, 14:07
Puan Ver : Chapecoense Ve Atletico Kazadan Sonra İlk Defa(8/10)5


Geçtiğimiz kasım ayında Güney Amerika Kupası finali için Kolombiya'ya giderken yaşanan uçak kazasında 19 kulüp mensubunu kaybeden Chapecoense ile Atletico Nacional, facianın ardından ilk kez birbirleriyle karşılaşacak. İki takım arasında Güney Amerika Süper Kupası'nda oynanacak karşılaşmanın tarihi 4 Nisan olarak belirlendi.



Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), iki takım arasında Güney Amerika Süper Kupası'nda oynanacak ilk maçın tarihini 4 Nisan, rövanşın tarihini ise 10 Mayıs olarak belirledi. İlk maç Brezilya'da Chapeco kentinde rövanş ise Kolombiya'nın Medellin kentinde oynanacak.



 



kaynak:sabah








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