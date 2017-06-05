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cezaları erken ödeyene indirim geliyor

CEZALARI ERKEN ÖDEYENE İNDİRİM GELİYOR

Vatandaş artık cezaları anında öğrenecek. Bu sayede erken ödeme indirimlerini kaçırmayacak, faizden kurtulacak.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:34
Puan Ver : Cezaları Erken Ödeyene İndirim Geliyor(8/10)6


Çoğu vatandaş, cezadan geç haberdar olduğu için yüzde 25'lik indirim imkanını kaçırıyor, faiz yüküyle karşılaşıyor.



Yürürlüğe giren yeni yapılandırma yasası ile e-Tebligat uygulamasının kapsamı genişletildi. Maliye Bakanlığı, tüm cezaların e-Tebligat sisteminde görülmesi için kamu idareleri ile protokoller yapacak. Trafik ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezaları gibi idari para cezaları vatandaşa elektronik ortamda gönderilecek.



 



kaynak:bursadabugün








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