CEZALARI ERKEN ÖDEYENE İNDİRİM GELİYOR
Vatandaş artık cezaları anında öğrenecek. Bu sayede erken ödeme indirimlerini kaçırmayacak, faizden kurtulacak.
Çoğu vatandaş, cezadan geç haberdar olduğu için yüzde 25'lik indirim imkanını kaçırıyor, faiz yüküyle karşılaşıyor.
Yürürlüğe giren yeni yapılandırma yasası ile e-Tebligat uygulamasının kapsamı genişletildi. Maliye Bakanlığı, tüm cezaların e-Tebligat sisteminde görülmesi için kamu idareleri ile protokoller yapacak. Trafik ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezaları gibi idari para cezaları vatandaşa elektronik ortamda gönderilecek.
kaynak:bursadabugün
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