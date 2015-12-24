O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

cezaevini karıştıran mahkum - gardiyan kavgası!

CEZAEVİNİ KARIŞTIRAN MAHKUM - GARDİYAN KAVGASI!

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bölgenin en büyük cezaevlerinden Eşen T Tipi Kapalı Cezaevinde bir mahkum ile gardiyan arasında çıktığı ileri sürülen kavga sonrası, diğer mahkumlar arkadaşlarına destek vermek için koğuşu ateşe verdi.

Tarih : 24 Aralık 2015, 09:24
Puan Ver : Cezaevini Karıştıran Mahkum - Gardiyan Kavgası!(8.1/10)8


Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bölgenin en büyük cezaevlerinden Eşen T Tipi Kapalı Cezaevinde bir mahkum ile gardiyan arasında çıktığı ileri sürülen kavga sonrası, diğer mahkumlar arkadaşlarına destek vermek için koğuşu ateşe verdi. Müdahale esnasında bir gardiyan ve iki mahkum yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 kişilik koğuşta bir mahkum ile gardiyan arasında tartışma yaşandı. Bu sırada mahkumun kendisini jiletlediği ileri sürüldü. Çıkan tartışma sonrası aynı koğuştaki diğer mahkumlar arkadaşına destek vermek için koğuşu ateşe verdiler. Koğuştaki yangına müdahale etmek isteyen gardiyanlar ile mahkumlar arasında yaşanan itiş-kakış esnasında iki mahkum ve bir gardiyan yaralandı.








Etiketler: Cezaevini  Karıştıran  Mahkum  -  Gardiyan  Kavgası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER