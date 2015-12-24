

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bölgenin en büyük cezaevlerinden Eşen T Tipi Kapalı Cezaevinde bir mahkum ile gardiyan arasında çıktığı ileri sürülen kavga sonrası, diğer mahkumlar arkadaşlarına destek vermek için koğuşu ateşe verdi. Müdahale esnasında bir gardiyan ve iki mahkum yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, 17 kişilik koğuşta bir mahkum ile gardiyan arasında tartışma yaşandı. Bu sırada mahkumun kendisini jiletlediği ileri sürüldü. Çıkan tartışma sonrası aynı koğuştaki diğer mahkumlar arkadaşına destek vermek için koğuşu ateşe verdiler. Koğuştaki yangına müdahale etmek isteyen gardiyanlar ile mahkumlar arasında yaşanan itiş-kakış esnasında iki mahkum ve bir gardiyan yaralandı.