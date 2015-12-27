O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

cezaevine stüdyo! deniz seki'nin hayali gerçekleşti

CEZAEVİNE STÜDYO! DENİZ SEKİ'NİN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Deniz Seki'nin hapishanede beste yapma hayali gerçek oldu. Cezaevi yönetimi kütüphanenin içinde boş bir odayı Deniz Seki'ye tahsis etti.

Tarih : 27 Aralık 2015, 11:34
Puan Ver : Cezaevine Stüdyo! Deniz Seki'nin Hayali Gerçekleşti(5/10)3


Milliyet yazarı Eyüboğlu, konuyu köşesinde şöyle anlattı:



"Salı öğle saatlerinde cep telefonum çaldı. Baktım Tahir Sarıkaya yazıyor ekranda.



Tahir Sarıkaya, her zaman aramaz beni. Aradığında mutlaka haberlik bir şey vardır onda. O yüzden hemen açtım telefonu. Zaten tahmin de ediyordum vereceği bilgiyi...Ama doğrusunu söylemek gerekirse bu kadarını da beklemiyordum. “Abi şimdi cezaevinden çıktım. Deniz Seki'yle görüştüm, hem de kütüphanede yüz yüze” deyince, kendisini gazeteye davet ettim.



Çok geçmeden geldi Sarıkaya...Adalet Bakanlığı yetkililerinden Deniz Seki'ye dair aldığı özel bir bilgiyi anlattı önce:



‘Şayet Anayasa Mahkemesi (AYM), Seki'nin yeniden yargılanmasına karar vermez ya da Cumhurbaşkanı yetkisini kullanıp affetmezse onu, 5 Haziran 2018 günü çıkacak hapisten Deniz Seki.'








Etiketler: Cezaevine  Stüdyo  Deniz  Seki  Nin  Hayali  Gerçekleşti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER