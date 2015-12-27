Deniz Seki'nin hapishanede beste yapma hayali gerçek oldu. Cezaevi yönetimi kütüphanenin içinde boş bir odayı Deniz Seki'ye tahsis etti.



Milliyet yazarı Eyüboğlu, konuyu köşesinde şöyle anlattı:



"Salı öğle saatlerinde cep telefonum çaldı. Baktım Tahir Sarıkaya yazıyor ekranda.



Tahir Sarıkaya, her zaman aramaz beni. Aradığında mutlaka haberlik bir şey vardır onda. O yüzden hemen açtım telefonu. Zaten tahmin de ediyordum vereceği bilgiyi...Ama doğrusunu söylemek gerekirse bu kadarını da beklemiyordum. “Abi şimdi cezaevinden çıktım. Deniz Seki'yle görüştüm, hem de kütüphanede yüz yüze” deyince, kendisini gazeteye davet ettim.



Çok geçmeden geldi Sarıkaya...Adalet Bakanlığı yetkililerinden Deniz Seki'ye dair aldığı özel bir bilgiyi anlattı önce:



‘Şayet Anayasa Mahkemesi (AYM), Seki'nin yeniden yargılanmasına karar vermez ya da Cumhurbaşkanı yetkisini kullanıp affetmezse onu, 5 Haziran 2018 günü çıkacak hapisten Deniz Seki.'