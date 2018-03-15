İsrailli Futbolcu Ve Arkadaşları Baygın Bir Kadınla İlişkiye Girdi
Gheorghe Hagi'nin Oğluna Teklif Yağıyor
Ypg, Siviller Kaçmasın Diye Yolu Kapattı, Mehmetçik İş Makinesini Havaya Uçurdu
Polisi Gören Hayat Kadını : Ev Hanımıyız, Kısır Partisi Yapıyoruz
Cezaevine Girmek İstedi, Alınmayınca Arabasıyla Kapıyı Kırarak Daldı
Afrin'den Kahreden Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Pitbull'un Parçaladığı 12 Yaşındaki Çocuğa Kimse Yardım Etmedi
Dolar 3,90 Lira Seviyesini Aştı
Sözün Bittiği Yer! Çocuklarını Dama Çıkaran Anne, Cesedi İzletti
Mavi Marmara Artık Kamyon Taşıyacak! İşte Yeni İsmi
Diyanet Harekete Geçti Ama Şuursuz Sözlerin Ardı Arkası Kesilmiyor: Tek Kadınla Doyan Erkek Sapıktır
Gsm Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı Silahlı Saldırıya Uğradı
Ajan Krizi Büyüyor! 4 Ülke Birleşti, Rusya'yı Topa Tuttu
Eren, Derbi Öncesi Terim'in Yüzünü Güldürdü
Kızları Mina Başaran'a Veda Eden Anne Ve Babası Gözyaşlarına Boğuldu
Tabutuna Örtülen Siyah Örtü Dikkat Çekti! Anlamı Çok Derin
Son Dakika: Erdoğan'dan Ap'ye Rest: İşimiz Bitmeden Afrin'den Çıkmayacağız
Muradı Gözünde Kalan Nişanlı, Tabutun Başından Bir An Olsun Ayrılmadı
Jette Ölen Mina Başaran Son Yolculuğuna Uğurlanıyor! Nişanlısı, Tabutunu Omuzladı
Galatasaraylı Feghouli, Milli Takım Kadrosunda Yok

Cezaevine girmek istedi, alınmayınca arabasıyla kapıyı kırarak daldı

CEZAEVİNE GİRMEK İSTEDİ, ALINMAYINCA ARABASIYLA KAPIYI KIRARAK DALDI

Kocaeli Kandıra'da 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yakınını ziyarete gelen adam içeri alınmayınca sinirlenip otomobiliyle cezaevinin kapısına çarparak içeri daldı.

Tarih : 15 Mart 2018, 18:00
Puan Ver : Cezaevine Girmek İstedi, Alınmayınca Arabasıyla Kapıyı Kırarak Daldı(10/10)6

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yakınını ziyarete giden kişi, içeri alınmayınca sinirlenip otomobiliyle cezaevinin kapısına çarparak içeri girdi. Jandarma havaya ateş açarken, otomobiliyle içeri giren kişi gözaltına alındı.

CEZAEVİNE ALINMAYINCA ARABAYLA KAPIYI KIRARAK İÇERİ DALDI

Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na dün bir yakınını ziyaret etmek için gelen kişi, cezaevine alınmadı. Bu duruma çok sinirlenen kişi, otomobiliyle cezaevinin kapısına dayandı. İsmi öğrenilemeyen kişi, otomobili ile cezaevinin önündeki büyük metal kapıya çarptı.

JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Jandarmaların durdurmak istemesine rağmen, ismi açıklanmayan kişi otomobiliyle kapıya çarparak içeri girdi. Jandarmalar havaya ateş açarken, otomobilden güçlükle indirilen kişi gözaltına alındı. Cezaevinin kapısı hasar görürken, aracıyla kapıya çarparak içeri giren kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşanan anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cezaevine  Girmek  İstedi  Alınmayınca  Arabasıyla  Kapıyı  Kırarak  Daldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER