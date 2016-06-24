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cezaevine giren chp'li eski vekil sirmen, ilk ziyaretçileri ile görüştü

CEZAEVİNE GİREN CHP'Lİ ESKİ VEKİL SİRMEN, İLK ZİYARETÇİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski CHP Milletvekili Sefa Sirmen'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Kandıra'da bulunan cezaevine gelen CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarih : 24 Haziran 2016, 17:16
Puan Ver : Cezaevine Giren Chp'li Eski Vekil Sirmen, İlk Ziyaretçileri İle Görüştü(10/10)7


Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski CHP Milletvekili Sefa Sirmen'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Kandıra'da bulunan cezaevine gelen CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski CHP Milletvekili Sefa Sirmen, kamuoyunda İZGAZ davası olarak bilinen davada aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından bugün polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Sirmen'in cezaevine gönderilmesinin ardından Kandıra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gelen CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Sirmen'i ziyaret etti.



"RAHŞAN AFFINI KABUL ETMEDİLER"



Gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında basın mensuplarına konu ile ilgili açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Sarıbay, "Sefa Bey bugün, kesinleşen cezası nedeniyle cezaevine girdi. Sefa bey, deprem öncesi 110 milyon dolara yaptığı doğalgaz altyapısını pahalı yaptırdığı için yargılandı. Siyasi bir kararla da kararı kesinleştirildi. Bu davanın başında Rahşan affı vardı. Sefa Bey ve arkadaşları o affı kabul etmedi, 'Hayır. Biz yargılanacağız. Şaibeli olarak burada kalmak istemiyoruz. Bu nedenle bizi yargılayın' dediler. Yani affı kabul etmediler. O gün affı kabul etselerdi, bu ceza bugün yenmezdi. Bu davada yargılanan 23 kişiden bir tek Sefa Sirmen'in cezası kesinleştirildi" dedi.



"BU KARAR SİYASİ BİR KARARDIR"



Tutuklama kararının siyasi bir karar olduğunu iddia eden Sarıbay, "Hikmet Erenkaya ile alakalı kararı ben henüz görmediğim için bilmiyorum. Ama sanıyorum Hikmet Erenkaya ile ilgili karar da bozuldu. Sefa Bey sadece görevini yaptığı, halka hizmet ettiği, halkın temiz hava soluması için çalışmasından dolayı ceza aldı. Türkiye'de doğalgaz altyapısını Ankara ve İstanbul'dan sonra Türkiye'de üçüncü şehir olarak İzmit'e getiren kişi. 110 milyon dolara yaptırdığı için pahalı dendi. Daha sonra aynı altyapı 659 milyon dolara satıldı. Yani 550 milyon dolar karla satıldı. Ama Sefa Bey 110 milyon dolara yaptığı iş pahalı olduğu için burada. O nedenle bu siyasi bir karardır" şeklinde konuştu.








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