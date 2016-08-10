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cezaevinden kaçtı 'beraber ölelim' dedi ve...

CEZAEVİNDEN KAÇTI 'BERABER ÖLELİM' DEDİ VE...

Manisa Kapalı Cezaevinde rahatsızlanıp hastaneye sevk edilirken firar eden İbrahim Aydemir isimli şahıs tarlada çalışan eşine "beraber ölelim" dedikten sonra önce eşini sonra kendini vurdu.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 11:16
Puan Ver : Cezaevinden Kaçtı 'beraber Ölelim' Dedi Ve...(0/10)


Edinilen bilgiye göre, Manisa Açık Cezaevinde hükümlü olduğu öğrenilen İbrahim Aydemir'in Manisa Kapalı Cezaevine sevk edileceği sırada rahatsızlandığı ve tedavi için Manisa Devlet Hastanesine götürüldüğü iddia edilirken, şahıs hastanede güvenlik güçlerinden kaçtı.



 TARIM İŞÇİSİ EŞİNİN YANINA GELDİ



Şahıs, Saruhanlı'ya bağlı Çullugörece köyünde tarım işçisi olarak çalışan eşi Zennura Aydemir'in yanına geldi. Bölgeden bir traktör çaldığı iddia edilen İbrahim Aydemir, karısını traktörle bölgeden uzaklaştırdı.



JANDARMA TAKİBE BAŞLADI



İhbar üzerine jandarma ekipleri kaçak şahsı takibe başladı ve şahıs Çullugörece Köyünde zeytinlik bir alanda kıskaca alındı.



"BERABER ÖLELİM"



Kıskaca alınan şahsın eşine "Ben seni çok seviyorum ve beraber ölelim" dediği iddia edilirken, şahıs ilk önce eşini yanındaki pompalı tüfekle yaraladı ve tüfeği kendi çenesinin altına dayayarak intihar etti.








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