Cezaevinden tahliye olur olmaz Duymayan Kalmasın programının canlı yayınına yetişen Seren Serengil, yaptığı hareketlerle izleyiciye "pes" dedirtti.

Gülben Ergen hakkında konuşmama kararına uymayıp 3 gün hapis cezası alan Seren Serengil, cezaevinden çıktı. Seren hemen canlı yayına çıkıp açıklamalar yaptı.

ÖNCE STÜDYOYU TERK ETTİ

Cezaevinden çıkar çıkmaz Star TV'de Duymayan Kalmasın programının canlı yayına katılan Seren Serengil, bir anda kalkıp stüdyoyu terk etti.

SONRA GERİ DÖNDÜ

Cengiz Semercioğlu ve konuk gelen Nilgün Belgün şoke oldu. Seren bir dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi programa geri döndü.





Kaynak: haberinburada