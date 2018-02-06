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Cezaevinden canlı yayına! Seren, şovlarıyla izleyiciye pes dedirtti

CEZAEVİNDEN CANLI YAYINA! SEREN, ŞOVLARIYLA İZLEYİCİYE PES DEDİRTTİ

Cezaevinden tahliye olur olmaz Duymayan Kalmasın programının canlı yayınına yetişen Seren Serengil, yaptığı hareketlerle izleyiciye "pes" dedirtti.

Tarih : 06 Şubat 2018, 00:20
Puan Ver : Cezaevinden Canlı Yayına! Seren, Şovlarıyla İzleyiciye Pes Dedirtti(10/10)6

Gülben Ergen hakkında konuşmama kararına uymayıp 3 gün hapis cezası alan Seren Serengil, cezaevinden çıktı. Seren hemen canlı yayına çıkıp açıklamalar yaptı.

ÖNCE STÜDYOYU TERK ETTİ

Cezaevinden çıkar çıkmaz Star TV'de Duymayan Kalmasın programının canlı yayına katılan Seren Serengil, bir anda kalkıp stüdyoyu terk etti.

SONRA GERİ DÖNDÜ

Cengiz Semercioğlu ve konuk gelen Nilgün Belgün şoke oldu. Seren bir dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi programa geri döndü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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