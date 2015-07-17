

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, cezaevinden bayram iznine gelen 45 yaşındaki Berat Ozkay, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı arkadaşı arkadaşı 50 yaşındaki Ö.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.



Olay, dün akşam Hilal Mahallesi 1217 Sokak'ta meydana geldi. Menemen Açık Cezaevi'nden 3 günlük bayram izniyle Hilal Mahallesi'ndeki evine gelen Berat Ozkay sokakta karşılaştığı arkadaşı Ö.Ö. ile belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.Ö. yanında bulunan bıçakla arkadaşını sırtından ve karnından yaraladı. Ozkay aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, Ö.Ö. kaçtı.







Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Ozkay'ı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ozkay yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.







Berat Ozkay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.







Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.