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cezaevindeki demirtaş'a bir kötü haber daha!

CEZAEVİNDEKİ DEMİRTAŞ'A BİR KÖTÜ HABER DAHA!

Cezaevindeki HDP'li Demirtaş ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Demirtaş, Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı.

Tarih : 21 Şubat 2017, 17:35
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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı.








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