Cezaevindeki HDP'li Demirtaş ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Demirtaş, Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı.